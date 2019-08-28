تعرف على مدينة في إيران تضم اكبر نسبة من السكان الكورد

تزامنا مع الذكرى الـ20 على تأسيس (مجتمع الكورد) في المركز العاصمة (طهران) تم الاتفاق على تشكيل هيئة ادارة جديدة للهيئة مؤلفة من جميع شرائح الشعب الكوردي.

وقال عضو الهيئة مصطفى بيگي “ردوس فيلي” انه تم تأسيس العديد من الجمعيات والهيئات الكوردية الفيلية في طهران سابقا وكانت نواة تشكيلها هم من المهجرين الفيليين من العراق والذي يُقدر تعدادهم في انحاء العالم حاليا بأكثر من 500 الف شخص.

واضاف ان الكورد يشكلون ما نسبته 20% من سكان العاصمة طهران ولديهم حضور فاعل وقوي كأشخاص، مشيرا الى ان طهران تعد حاليا اكبر مدينة يقطنها الكورد في ايران.

وتابع “ردوس فيلي” ان (مجتمع الكورد) في طهران يسعى وبنهج جديد ان يبرز نفسه في شتى المجالات، وان يطرح القضايا برؤية معتدلة وطريقة سلمية.