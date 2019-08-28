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حداد: رواتب موظفي اقليم كوردستان لا يجوز قطعها بأي شكل من الاشكال

اكد بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء ان رواتب موظفي الاقليم حق قانوني ودستور ولا يجوز قطعها بأي شكل من الاشكال.

جاء ذلك خلال لقائه وزير مالية الاقليم آوات شيخ جناب، بحسب بيان صادر عن مكتب حداد.

وذكر البيان انه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع وفي مقدمتها التأكيد على ضرورة حل المشاكل والعقبات التي تواجه الوزارة والمتمثلة برواتب موظفي الاقليم، وهو حق دستوري وقانوني ولا يجوز قطعها بأي شكل من الاشكال نظراً لوجود خلافات سياسية.

ونقل البيان عن حداد قوله انه يجب تستمر الجهود لفتح قنوات تواصل بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الاقليم وتقريب وجهات النظر بين الجانبين بهدف حلحلة المشاكل المتعلقة بالموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠.

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