صحف00 ومجلات الإسهال الشعري (1)00

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

إسهالُكَ الشعري00 لاينتهي 00 في مدِّه 00في دفقِه في جذبِه 00 في شدِه ماذا أكلتَ؟ كيف انتفخْتَ؟ كل حبوبِ الإمساك تحطمتْ في دفقِكَ القسريْ ** إسهالكَ الشعري 00 له صحفٌ مُنجّسةٌ له خنازيرٌ مدنسةٌ! لهُ أربابُ ذوقٍ آسنٍ يرون في الطلاسم نوعا من البهائمْ يرون فيها ملكة جمالْ مامثلها في الناسِ والآلْ يرون في إلهامكَ المزري شيئا من العذرِ! ** إسهالكَ الشعري 00 له أنوفٌ نتنة 00 لو خُيرتْ في ان تبدل مثله بعطرِ الريحانْ لتنتقي أحلامَ إنسانْ لشمرتْ عن رفضِها وأمسكتْ بطونها 00 اياما وليالي تريد إسهال المحالِ ليقضي على ريحانةَ العطرِ! ** إسهالكَ الشعري00 غزالٌ في عين المجلة ْ تراه شموخا للمسلةْ قد أدمنتْ بتعاطيه 00 شهورا وسنين 00 وصار لها منه بناتٌ ، (وبنينْ) تشقُّ في صفحاتها العمياءْ سواقي طلاسم الهباءْ وتقول: اه حنكتي مامثلها قامت على الدهرِ إسهالكَ الشعري 00 إسهالكَ الشعري 16/ 8/ 2019

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(1) كتبت في تفشي ظاهرة تعاطي صحف ومجلات مع رداءة الشعر ، وعزوفها عن شعر المتنبي الحديث! (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره