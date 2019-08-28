طهران تعلن الغاء العراق تأشيرة الدخول امام الزائرين الايرانيين خلال شهري محرم وصفر

ذكر قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي يوم الثلاثاء ان حكومة بلاده اتفقت مع الحكومة الاتحادية في بغداد على الغاء تأشيرة الدخول امام الزائرين الايرانيين القاصدين العتبات المقدسة في العراق خلال شهري محرم وصفر وفق التقويم الهجري.

وقال العميد رضائي في تصريح له خلال زيارته التفقدية لمعبر “خسروي” الحدودي (غرب ايران) المحاذي للعراق، انه وفقا للاتفاق الحاصل بين حكومتي ايران والعراق وفي مختلف المستويات فمن المؤمل فتح معبر “خسروي” امام زوار الاربعين هذا العام.

وتابع قائلا، ان الجهود مبذولة لفتح هذه الحدود امام الزوار حيث يعمل الجميع بداب في الجانب الايراني من حيث طرق المواصلات واماكن توقف السيارات ونقاط السيطرة والتفتيش.

واوضح العميد رضائي انه خلال لقاء وزراء البلدين وكذلك زيارة قائد قوى الامن الداخلي الايراني الى بغداد فقد تم الاتفاق على الغاء تأشيرات الدخول من الاول من محرم حتى نهاية صفر لزوار اربعينية الامام الحسين.

ونوه الى ان الامن مستتب في الحدود تماما في المعابر الحدودية الاربعة مع العراق لعبور الزائرين.

يذكر ان هنالك 3 معابر حدودية لعبور الزوار من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العراق وهي شلمجة وجذابة ومهران، ومن المقرر فتح معبر خسروي ايضا هذا العام امام الزوار.