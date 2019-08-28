قريبا .. عرض “اسرار العراق” في فيلم بأمريكا

في أحدث أفلامها “أسرار رسمية” تلعب الممثلة البريطانية كيرا نايتلي دور موظفة في الحكومة البريطانية تُفصل من عملها لأنها سربت مذكرة سرية أميركية قبل بدء حرب العراق عام 2003.

وتجسد الممثلة البالغة من العمر 34 عاما شخصية كاثرين جَن، وهي مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس، اتهمت بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة أميركية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على الأمم المتحدة.

وعن دورها في الفيلم، قالت نايتلي خلال مقابلة مع رويترز “سيختلف كثيرون مع فكرة أن ما فعلته كاثرين هو الصواب، وسيرى كثيرون أن ما فعلته كاثرين هو الصواب. الأمر الذي لن يكون محل شك هو شجاعتها. فكرة أن يبدر عن شخص ما رد فعل أخلاقي على مسألة تجعل كل شيء على المحك… كي يفعل ما يعتقد أنه الصواب لإنقاذ حياة الناس”.

وتعتقد نايتلي أن ما سيجذب الناس لمشاهدة الفيلم هو الأسئلة التي يطرحها. وقالت “محاسبة الحكومة، ومشروعية الصراع، وهل يمكن أن تكون هذه الصراعات غير مشروعة، ومن الذي سيُحاسب على ذلك؟”.

ويبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 30 أغسطس ثم في بريطانيا في 18 أكتوبر.