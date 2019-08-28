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لبنان تعد استهدافها مرتبطا بـ”اعمال عدائية” تنفذها اسرائيل في العراق وسوريا

عد “تكتل لبنان القوي” يوم الثلاثاء ان ما يجري في بلادهم لا يمكن فصل عما تقوم به اسرائيل من اعمال عدائية في العراق وسوريا

وعقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي.

بعد الاجتماع، قال النائب سليم عون في مؤتمر صحفي ان “التكتل بحث في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، واعتبر أن اسرائيل تحاول تغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ العام 2006، وهو أمر مرفوض”.

واضاف ان ما يجري لا يمكن فصله عما تقوم به اسرائيل من اعمال عدائية في العراق وسوريا.

وأكد التكتل ان من حق لبنان الاحتفاظ بعناصر قوته والدفاع عن نفسه بكل ما يملكه من قوة.

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