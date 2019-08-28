لجنة تطالب بتنفيذ بنود الموازنة العامة المتعلقة بحقوق الشهداء والضحايا في كوردستان

اكدت لجنة شؤون الشهداء وضحايا الابادة الجماعية (الجينوسايد) والسجناء السياسيين في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاسراع في الشؤون المتعلقة مباشرة بحياة ومعيشة ذوي (الشهداء).

جاء في بيان للجنة انها عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعا بهدف مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية والسجناء السياسيين باشراف رئيسة اللجنة سوسن محمد ميرخان وبحضور نائب الرئيس والمقرر والاعضاء ومستشاري اللجنة.

وقال البيان ان الاجتماع شهد في البداية مناقشة جميع الكتب المرسلة الى اللجنة وتمت اجابتها بشكل مناسب، مشيرا الى ان رئيسة اللجنة اكدت على الاسراع في الاعمال المتعلقة بشكل مباشر بالحالة المعيشية لذوي الشهداء.

واضاف انه جرت بعد ذلك مناقشة عدد من المحاور منها مسألة المقابر الجماعية وزيارة بغداد وتعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء وتعويضهم وتطهير قوائم اسماء الشهداء وقانون الوحيدين، وكذلك مشكلات السجناء السياسيين وتحديد يوم الحداد العام لجميع الكوارث التي شهدتها كوردستان.

واشار البيان الى ان الاجتماع ناقش ايضا مسألة ادخال قضية الابادة الجماعية في مناهج التعليم، وكذلك مناقشة انتقادات ومعاتبات ذوي الشهداء والمؤنفلين في بهدينان.

واضاف انه تم التطرق الى مسألة تعويض ضحايا حرب داعش التي جاءت في المادة (5) الفقرة (ب) النقطة (3) من قانون الموازنة العراقية العامة وحصة اقليم كوردستان المثبتة فيها، مستدركا ان ضحايا داعش في اقليم كوردستان لم يستفيدوا منه.