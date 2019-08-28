مسعود بارزاني يبعث موفداً للاطمئنان على صحة أمير الكويت

زار العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي، اليوم الثلاثاء، القنصلية الكويتية العامة، موفداً من قبل زعيم الحزب مسعود بارزاني، بهدف الاطمئنان على صحة امير الكويت.

وجاء في بيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان زعيم الحزب مسعود بارزاني وبهدف السؤال عن صحة امير الكويت، اوفد القيادي في الديمقراطي هيمن هورامي لزيارة القنصلية الكويتية في اربيل، الذي التقى بالقنصل عمر الكندري ونقل له تمنيات بارزاني بموفور الصحة لأمير الكويت.

واوضح البيان انه جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات بين اقليم كوردستان ودولة الكويت، لافتا الى انه تم تثمين الموقف الكويتي تجاه القضية المشروعة للشعب الكوردي وكوردستان، وتم التطرق الى المساعدات التي قدمتها دولة الكويت الى النازحين واللاجئين الذين توجهوا الى اقليم كوردستان، شاكرين تلك المساعدات.