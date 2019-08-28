Posted on by

مسعود بارزاني يبعث موفداً للاطمئنان على صحة أمير الكويت

زار العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي، اليوم الثلاثاء، القنصلية الكويتية العامة، موفداً من قبل زعيم الحزب مسعود بارزاني، بهدف الاطمئنان على صحة امير الكويت.

وجاء في بيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان زعيم الحزب مسعود بارزاني وبهدف السؤال عن صحة امير الكويت، اوفد القيادي في الديمقراطي هيمن هورامي لزيارة القنصلية الكويتية في اربيل، الذي التقى بالقنصل عمر الكندري ونقل له تمنيات بارزاني بموفور الصحة لأمير الكويت.

واوضح البيان انه جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات بين اقليم كوردستان ودولة الكويت، لافتا الى انه تم تثمين الموقف الكويتي تجاه القضية المشروعة للشعب الكوردي وكوردستان، وتم التطرق الى المساعدات التي قدمتها دولة الكويت الى النازحين واللاجئين الذين توجهوا الى اقليم كوردستان، شاكرين تلك المساعدات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close