مقتل 7 عناصر من حزب العمال بغارة تركية بكوردستان

اعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 7 عناصر من حزب العمال الكوردستاني بغارة جوية في اقليم كوردستان.

وذكر بيان للوزارة، ان الغارة جاء عبر عملية “المخلب-3″، وذكرت انها تسير بنجاح،.

وأضافت الوزارة أن عدد المسلحين الذين تم “تحييدهم” في إطار “المخلب-3″، ارتفع إلى 22.

والجمعة، انطلقت “المخلب 3” في “سينات ـ حفتانين”، صوب مقار ومواقع حزب العمال بحسب الدفاع التركية.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، انطلقت عملية “المخلب” بمنطقة “هاكورك” باقليم كوردستان.