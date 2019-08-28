Posted on by

مقتل 7 عناصر من حزب العمال بغارة تركية بكوردستان

اعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 7 عناصر من حزب العمال الكوردستاني بغارة جوية في اقليم كوردستان.
وذكر بيان للوزارة، ان الغارة جاء عبر عملية “المخلب-3″، وذكرت انها تسير بنجاح،.
وأضافت الوزارة أن عدد المسلحين الذين تم “تحييدهم” في إطار “المخلب-3″، ارتفع إلى 22.
والجمعة، انطلقت “المخلب 3” في “سينات ـ حفتانين”، صوب مقار ومواقع حزب العمال بحسب الدفاع التركية.
وفي 27 مايو/ أيار الماضي، انطلقت عملية “المخلب” بمنطقة “هاكورك” باقليم كوردستان.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close