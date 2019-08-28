ملكة جمال العرب و ” الفوازير ” بشرى علمي و حلم شيريهان

كشفت مليحة العرب 2019 المغربية بشرى علمي انها بصدد إنجاز كامل التحضيرات للدخول الى عالم الغناء خلال المرحلة المقبلة مشيرة الى انها بصدد تلقي التمارين اللازمة تحت اشراف استاذ الصوت و الموسيقى طوني البايع تمهيداً لانتقاء العمل الغنائي المناسب الذي ممكن ان يعبر عن موهبتها و يلقي الضوء على طاقتها الخاصة .

بشرى كشفت عن تأثرها الكبير بالنجمة المصرية شيريهان التي وصفتها بأيقونة الفن الجميل و اشارت الى ان ثمة حلم ستسعى الى تحقيقه من خلال فوازير رمضان وفق صيغة قريبة من تلك التي كانت تقدمها الفنانة القديرة و قالت : لاشك ان احلامي كثيرة , لكنني في نفس الوقت على ثقة ان من سيعمل بجهد و اصرار سوف يصل الى اهدافه , ولا شك انني تأثرت كثيراً بعفوية شيريهان و شفافيتها مع العلم انني لن اقلدها لكنني سوف اسير على نفس مسارها الذي لن يتكرر وهو انعكاس لزمن الفن الجميل .

علمي اوضحت ان ثمة عروضات وصلت اليها لتمثيل المغرب في مسابقات جمالية عربية جديدة , لكنها فضلت التركيز في المرحلة الحالية على الفن وقالت : حصلت على لقب مهم و ممتاز و لن اسعى الى المزيد من الالقاب لان الهدف الان هو التعبير عن مواهبي الفنية التي تنقسم بين الغناء و التمثيل .