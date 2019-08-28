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ملكة جمال العرب و ” الفوازير ” بشرى علمي و حلم شيريهان

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كشفت مليحة العرب 2019 المغربية بشرى علمي انها بصدد إنجاز كامل التحضيرات للدخول الى عالم الغناء خلال المرحلة المقبلة مشيرة الى انها بصدد تلقي التمارين اللازمة تحت اشراف استاذ الصوت و الموسيقى طوني البايع تمهيداً لانتقاء العمل الغنائي المناسب الذي ممكن ان يعبر عن موهبتها و يلقي الضوء على طاقتها الخاصة .

بشرى كشفت عن تأثرها الكبير بالنجمة المصرية شيريهان التي وصفتها بأيقونة الفن الجميل و اشارت الى ان ثمة حلم ستسعى الى تحقيقه من خلال فوازير رمضان وفق صيغة قريبة من تلك التي كانت تقدمها الفنانة القديرة و قالت : لاشك ان احلامي كثيرة , لكنني في نفس الوقت على ثقة ان من سيعمل بجهد و اصرار سوف يصل الى اهدافه , ولا شك انني تأثرت كثيراً بعفوية شيريهان و شفافيتها مع العلم انني لن اقلدها لكنني سوف اسير على نفس مسارها الذي لن يتكرر وهو انعكاس لزمن الفن الجميل .

علمي اوضحت ان ثمة عروضات وصلت اليها لتمثيل المغرب في مسابقات جمالية عربية جديدة , لكنها فضلت التركيز في المرحلة الحالية على الفن وقالت : حصلت على لقب مهم و ممتاز و لن اسعى الى المزيد من الالقاب لان الهدف الان هو التعبير عن مواهبي الفنية التي تنقسم بين الغناء و التمثيل .Image preview

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