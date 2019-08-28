منظمة حقوقية: عمليات خطف جديدة وانتهاكات ممنهجة بحق الكورد في عفرين

أكدت منظمة حقوقية سورية، اليوم الأربعاء، ارتكاب القوات التركية والميليشيات الموالية لها انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين الكورد في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، فيما وثقت العديد من عمليات الاختطاف الجديدة.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان «أقدمت العناصر المسلحة التابعة لفصيل المعتصم بالله يوم الثلاثاء ظهراً بتاريخ 27/08/2019 على اختطاف مواطنين من أهالي قرية معرسته (معرسكه) التابعة لناحية شران، وذلك بعد الوشاية بهم من قبل مختار القرية (م ح) بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية والخدمة لجهة مجهولة، وهما كل من: محمد أمين خليل (47 عاماً)، محمود خليل بن أحمد (35 عاماً)».

وأضافت «قبل فترة أسبوع تقريباً انفحرت عبوة ناسفة بالقرب من حاجز قوات الاحتلال التركي المقام في مدخل قرية دير بلوط التابعة لناحية جنديرس، وعلى إثر ذلك ذلك قامت بتاريخ 26/08/2019 باتهام عدد من مواطني القرية بالتخابر مع أنصار ومؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وخطفهم دون معرفة مصيرهم لغاية اليوم، وهم: إسماعيل يمليخى (23 عاماً)، أحمد وحيد شوقي (40 عاماً)، مصطفى محمد منان (27 عاماً)، محمد منان (45 عاماً)، بكر محمد حسن (26 عاماً)، لقمان محمد عبدو (30 عاماً)».

يذكر أن الميليشيات الموالية لتركيا تقوم يومياً بخطف المدنيين الكورد في عفرين بهدف الضغط على ذويهم ليضطروا لدفع فدية مالية ليتم الإفراج عنهم.