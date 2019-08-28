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وزارة الهجرة : عودة 93 لاجئا عراقيا من تركيا ضمن برنامج ” العودة الطوعية “

عاد 93 لاجئا عراقيا اليوم من الجمهورية التركية إلى البلاد ضمن برنامج الرحلات الاسبوعية ” للعودة الطوعية ” .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن ” مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ، وفّرت الوزارة حافلات نقلت اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ” .

واشار دوسة إلى ان الوزارة سجلت عودة (1,229) لاجئا عراقيا من الجمهورية التركية خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، مؤكدا استمرار الوزارة بإعادة العراقيين من الجمهورية التركية إلى مناطقهم المحررة مجانا .

قسم الاعلام

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