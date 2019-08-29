إستثمار بغداد : مشروع معمل الصفات لتعليب التمور خطوة إيجابية لدعم المنتج المحلي

لاشك أن دعم المنتج الوطني اليوم يعد مسؤولية وطنية ، من هذا المنطلق عملت هيئة إستثمار بغداد وبدعم متواصل من المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة الى منح الإجازات الإستثمارية للمشاريع التي من شأنها إنعاش السوق العراقية بالمنتج المحلي في كافة المجالات والقطاعات . ويأتي مشروع مصنع الصفات لتعليب التمور واحداً من المشاريع الإستثمارية المنجزة في منطقة الدورة والذي يهدف الى الحفاظ على ثروتنا الوطنية كونه ركيزة من ركائز إقتصادنا الوطني ويعمل كبقية المصانع الى إيصال منتجنا الوطني الى أنحاء العالم بطريقة مبتكرة وفق مواصفات الجودة العالمية .

يذكر أن (مشروع مصنع الصفات لتعليب التمور ) يعد من المشاريع الصناعية _ الزراعية إذ يساهم المشروع في سد حاجة السوق المحلية لأنواع مختلفة من التمور العراقية ويضم خطوط إنتاجية عدة مستوردة من كبرى الشركات الإيطالية المتخصصة في التعليب الغذائي إذ يتم إخضاع المنتج الى عدة مراحل في الإنتاج منها التنظيف و الغسل ثم الإنتقال الى مرحلة التجفيف للتمور والتكثيف ومن ثم الى مرحلة التغليف والكبس لتكون جاهزة للتسويق .

هذا وتعمل إدارة المصنع على شراء أنواع التمور المتنوعة من العديد من المحافظات مثل كربلاء والنجف و البصرة وديالى وباقي المحافظات . وشاركت إدارة المصنع في العديد من المعارض والمشاركات الوطنية والعالمية من أجل إيجاد منافذ عدة لتسويق المنتج المحلي لصناعة التمور الذي يعد ثروة وطنية ، فضلاً عن مشاركتها في العديد من المعارض والمشاركات المحلية والعربية والأجنحة الخاصة بهيئة إستثمار بغداد في معرض بغداد الدولي وشاركت في معارض خاصة في دول الجوار من أجل التسويق وعودة أسم ( صنع في العراق ) الى الحياة من جديد .