اتحاد الكرة الكوردستاني يدعو ممثلي الاندية لحضور قرعة دوري الصالات

دعا اتحاد كرة القدم الكوردستاني، اليوم الاربعاء، اندية النخبة والدرجة الاولى لكرة الصالات النسوية وفرق النخبة لشباب كوردستان، لارسال ممثلين لهم من اعضاء الهيئات الادارية لحضور اجراء قرعة الموسم الجديد 2019 – 2020 في يوم السبت المقبل 31 من آب الجاري في الساعة 11 صباحا، في فندق كوارتز قرب ملعب فرانسو حريري بمدينة اربيل.

وحدد الاتحاد فرق النخبة للموسم الجديد بكل من (بيشمركة اربيل ونوروز وأرارات ودهوك وبيشمركة السليمانية ودربندخان وزيرفاني وشيروانه وهندرين وزاخو واربيل وبرايتي وسيرواني نوي وسوران).

فيما حدد فرق نخبة الشباب الكوردستاني بكل من اندية (بيشمركة اربيل ونوروز وبيشمركة السليمانية وخانقين وزيرفاني وكارة وشيروانة وهندرين وزاخو واربيل وسيروان الجديد وآلا وسيرواني شارزور وكويسنجق).

وحدد الاتحاد فرق الدرجة الاولى للموسم الجديد بكل من (غاز الشمال وعقرة وكارة وخاك وحلبجة وسيد صادق وكويسنجق وخانقين وهلو وآشتي واسو ورزكاري وسولاف والتون كوبري وشقلاوة وجمجمال وكركوك).

اما فرق النخبة النسوية لكرة الصالات فقد حددها الاتحاد بأندية (سيروان الجديد وجومان وافروديت وزيرفاني وجامعة جيهان ونساء اربيل والثورة وسيميل وحلبجة ودوكان).