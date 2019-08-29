((((( الإخلاق عند العرب والمسلمين تأريخاً وحاضرا )))))

بغداد : مناف العبيدي

الإسلام هو دين السلام والعدل والمحبة والإنصاف ولا يتأثر هذا الدين الحنيف اطلاقاً بالشائعات والأكاذيب التي يطلقها اعداءه بين الحين والآخر في ما يتعلق بالإرهاب وغير ذلك من الأكاذيب .

ولكن للأسف المسلمون في هذه الأيام تعاملوا مع الدين بطريقة خاطئة جعلت الناس تنفر منه وتظنه ينادي بالوحشية والهمجية. وخير الأمثلة على أن الإسلام دين أخلاق وسلام هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي محمد في أخلاقه آية لكل من هم حوله، فكل من تعامل معه من المؤمنين به وغير المؤمنين شهد له بالصدق والأمانة والعدالة والخير. كثيرة هي الأحاديث الكريمة التي حثَّ فيها النبي محمد على الأخلاق الحميدة، ومن أبرز ما قال النبي في هذا الصدد حديثه الشهير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إنَّما بُعثت لأتمِّم مكارم الأخلاق”

صدق رسول الله

وفي هذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنّ الهدف الأساسي من هذا الدين الحنيف ومن رسالته السمحة هو الأخلاق، فقد جاءت الشّريعة الإسلامية لتتمم الأخلاق الحميدة التي كانت سائدةً بين العرب، فلا يمكن إنكار حقيقة أنهم كانوا أقوامًا أصحاب أخلاق رفيعة، فقد عُرفوا بالعدل والكرم والشجاعة وغيرها، ولكنَّ الإسلام جاء ليرسخ الأخلاق الكريمة الموجودة في المجتمعات، وليزرع أخلاقًا جديدةً كالصدق والأمانة وغيرها. الأخلاق التي نادى بها الإسلام الكرم: وهو من أهم الصفات التي تحلَّى بها العرب، فقد كانوا يكرمون الضيف لمدّة ثلاثة أيام دون أن يسألوه حتّى عن اسمه، وكانوا يقدّمون أفضل ما لديهم من طعام ومنامٍ حتى لو كان هذا على حساب راحة أهل البيت، فالضّيف عند العرب لا يُرد، وجاء الإسلام بعدها ليؤكّد على هذا الخلق الحميد. الصدق: وهو من الصفات التي سادت بين فئات معينة عند العرب، والدّليل على هذا أنّ النبي محمد كان محطَّ تقدير الجميع؛ لأنه عُرف بصدقه في ظل ندرة الصادقين، وعندما جاء الإسلام أكد على الصدق وأمر به واعتبر الكذب ذنب عظيم يستحق صاحبه الجزاء العسير في الدنيا والآخرة. الأمانة: وهي من صفات الرّسول محمد -صلى الله عليه وسلم- قبل الإسلام أيضًا، فقد كان الصّادق الأمين، والأمانة تتمثل بحفظ أمانات الناس سواءً أكانت أسرارًا أو أمانات ماديةً أو غيرها. صلة الرحم: واعتبر الإسلام قطيعة الرحم أمرًا عظيمًا، فمن قطع الرَّحم كالذي قطع صلته بالله، وهذا إثم كبير، ولذلك أمر النّبي المؤمن بوصل رحمه البعيد والقريب، الكبير والصّغير. بر الوالدين: فالمؤمن مطالب ببر والديه في صغرهم وفي كبرهم، وفي القرآن الكريم أمر الله بالإحسان للوالدين وجعل هذا الخلق بعد عبادة الله وعدم الشّرك به، حيث قال في كتابه الكريم، “وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيّاه، وبالوالدين إحسانا ”

اذاً فإن الإسلام هو دين أخلاق وحب وتسامح في أساسه، وكثير من المستشرقين لمسوا هذا الأمر، ونقلوا اخلاق وتعامل المسلمين حين ذاك الى بلدانهم وتعاملوا بها الى يومنا هذا ..!!

ولكنّ المشكلة اليوم تكمن في من يدَّعون الدين ويشوّهونه لمصالحهم الخاصّة مما جعل الناس يتقولون على ديننا الحنيف .

وفي عودة للتأريخ العربي فيما يخص موضوعنا عن الأخلاق سنتناول بعض التصرفات الأخلاقية التي كانت يتحلى بها العرب قبل الإسلام وسنأخذ مثلاً تصرفات رجلين من العرب كانا اشد عداءً للإسلام ونبينا الكريم صلوات الله عليه وسلامه .

وهما ابا سفيان وابا جهل وهما من الكفار ومن وجهاء قريش .

واليك اكتب ايها المسلم ..!!

كفار قريش عندما أخذوا من كل قبيلة رجلاً .. وذهبوا ليقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ظلوا واقفين على باب بيته طول الليل بانتظار أن يخرج لصلاة الفجر .

رغم أنهم كانوا قادرين أن يقتحموا البيت من أول لحظة ويهدموه على كل من فيه .. احدهم حاول أن يقترح الفكرة مجرد اقتراح .

رد عليه أبو جهل بكل عنف : ( وتقول العرب أنا تسورنا الحيطان و هتكنا ستر بنات محمد !!؟)..

كفار قريش كان عندهم الحد الأدنى من النخوة والرجولة ، كانوا يعرفون إن البيت فيه نساء ، ولايجوز أن نقتحمه ، لايجوز أن نكشف سترهم ، أو ننتهك خصوصيتهم .

أبو جهل حينما غضب ، وضرب أسماء بنت أبي بكر على وجهها طيشاً ، ظل يترجاها و يقول لها : (خبئيها عني ، خبئيها عني) ، أي لاتخبري أحداً .. أي : لا تفضحيني ، ويقول الناس أني ضربت إمرأة .

أبو سفيان لما كان كافراً ، خرج مع قافلة من قريش في أرض الروم ، فاستدعاهم هرقل ملك الروم ليسألهم عن محمد..

سألهم : هل تتهمونه بالكذب ؟ هل يغدر ؟ هل يقتل ؟

أبو سفيان يقول ( فوالله ، لولا الحياء أن يأثروا علي الكذب لكذبته) .

يعني رفض شتم النبي لأنه خاف إذا رجعوا مكة ، يقال إن أبا سفيان كذب .. خاف على سمعته وهو كافر .

العظمة هنا ليست موقف أبو جهل أو موقف أبو سفيان .. العظمة في المجتمع ..المجتمع الجاهلي الكافر كان عنده أخلاق .. وعزة وإنسانية .

أما الآن فهناك سفك للدماء وهتك لحرمة البيوت على الملأ ، وتفاخر بقلة الشرف و الدناءة في السلم و الحرب وكله باسم الاسلام والاسلام براء من ذلك..!!

الآن إذا اختلفنا مع مسلم وليس مع كافر ، نتراشق معه بالسب ، ونؤلف عنه القصص ، وكلما جاءتنا قصة عمن اختلفنا معه صدقناها

ونشرناها عنه وبنينا عليها المواقف .

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

الدين اخلاق وليس براويز …وايات تعلق في جدران البيوت بدون عمل ، ولا الدين عبارة عن صفحات الكترونية للإستجداء بإسم الدين .