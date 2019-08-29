الإمارات تستضيف كؤوس ست بطولات لمانشستر سيتي في 7 سبتمبر

بعد موسم قياسي 2018/19 أصبح سيتي أول نادي كرة قدم إنجليزي يرفع كؤوس ست بطولات توزعت بين فريقي الرجال والسيدات في الموسم ذاته.

تصل جولة كؤوس السيتي التي تقدمها الاتحاد للطيران إلى دولة الإمارات في 7 سبتمبر

أسطورة النادي ميكارد ريتشاردز يشارك ضمن فعاليات جولة كؤوس السيتي

الإمارات العربية المتحدة، 29 أغسطس 2019: احتفالًا بالإنجازات التي حققها نادي مانشستر سيتي بموسم كوري استثنائي سطع نجم السماوي في كافة البطولات والمنافسات وبمختلف الفئات، ينظم السيتي جولة عالمية للكؤوس تقام بالتعاون مع الاتحاد للطيران وتصل دولة الإمارات الشهر المقبل.

حقق السيتيزن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وفاز الفريق بخمس بطولات أخرى وهي: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، ليصبح أول فريق يعرض كؤوس فريقي الرجال والسيدات في جولة عالمية للكؤوس في الوقت ذاته.

وتصل كؤوس السيتي إلى العاصمة أبوظبي في ياس مول يوم السبت 7 سبتمبر وبرفقتها أسطورة النادي السابق اللاعب المخضرم ميكارد ريتشاردز. يذكر أن ميكارد انضم إلى صفوف السيتيزن في الفترة من 2005 إلى 2014، شارك خلالها بـ 246 مباراة، وكان له دور كبير في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2012. كما تصاحب جولة الكؤوس في أبوظبي العديد من الأنشطة الحماسية المخصصة لجماهير السيتي.

من أحد أبرز الأنشطة المصاحبة لجولة الكؤوس العالمية هي تجربة استثنائية مؤثرة للمشجعين تقدم لهم نموذجًا لغرفة ملابس الفريق في استاد الاتحاد، حيث تمنح المشجعين الذين لم يحصلوا على فرصة لزيارة مانشستر، الفرصة للاستمتاع بهذه التجربة المذهلة في أيام المباريات التي يخوضها مانشستر سيتي، وتقام هذه التجربة بالتعاون مع شركتين إماراتيتين وهما اتصالات وريكسونا.

تمنح جولة الكؤوس مشجعي النادي فرصة التقاط العديد من الصور التذكارية مع الكؤوس الست، فضلًا عن إمكانية تسجيل مقاطع فيديو تعكس تجربتهم الفريدة.

وسيتم عرض المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات والتي تخوضها سيدات السيتي ضد سيدات مانشستر يونايتد لكرة القدم على استاد الاتحاد.

تحتفل جولة الكؤوس هذا العام أيضًا بالشراكة الجديدة التي أطلقها مانشستر سيتي مع علامة “بوما”، حيث يحظى المشجعون بفرصة للتعرف على الزي الجديد للفريق، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، وهو مستوحى من مدينة مانشستر.

وبهذه المناسبة صرحت نوريا تاري، مديرة التسويق في مجموعة السيتي لكرة القدم: “إنها مناسبة رائعة لنحتفل معًا بإنجازات النادي التي سطرها رجاله وسيداته الموسم المنصرم، يالها من لحظات حماسية ورائعة ومؤثرة نشهد خلالها احتفال في صناعة تاريخ كرة القدم”.

وأضافت أيضًا: “توفر جولة الكؤوس أجواء فريدة أشبه بتلك التي عاشها النادي في إنجلترا، لذا تعد هذه المبادرة فرصة مثالية للاحتفال وخاصة بالنسبة لمن لم يتمكنوا من السفر والتمتع بأفضل الأوقات مع السيتيزين”.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران: “يسعدنا اليوم أن نكون شركاء في هذا النجاح الاستثنائي للنادي الذي يبعث في نفوسنا والقوة والفخر، إذ تجمعنا مع السيتي علاقات تعاونية وطيدة وشراكة تمتد على مدى عشر سنوات. كما يسرنا أن نكون الشريك الرئيسي في جولة الكأس التي ستجوب جميع أنحاء العالم والتي يأتي ضمن إستراتيجيتنا القائمة بتعزيز التواصل العالمي عبر بوابة كرة القدم”.

تشكل جولة الكؤوس جزءًا من الاحتفال العالمي للنادي بعد أن استطاع من صنع تاريخ جديد دونته سجلات كرة القدم، حيث أصبح أول نادي كرة قدم إنجليزي يرفع كؤوس ست بطولات توزعت بين فريقي الرجال والسيدات في الموسم ذاته.

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