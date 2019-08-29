Posted on by

الاعلام الامني ينفي قيام قوات امريكية بمنع قوات عراقية من دخول وادي حوران

نفت خلية الإعلام الأمني، الانباء التي تحدثت عن قيام القوات الامريكية بمنع قوات عراقية من الدخول الى وادي حوران في صحراء الانبار.
وذكر بيان للمركز، “نؤكد ان قواتنا الامنية هي صاحب السلطة على الأراضي العراقية وان تحركاتها تكون بامر السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، كما تحتفظ القوات الأمنية بحقها في مقاضاة مروجي هذه الشائعة، كما بإمكان اي اعلامي معرفة الحقيقة من خلال مرافقة القوات الأمنية العراقية في هذه المنطقة لكشف زيف وأدعاء الجهات التي تروج لهكذا أكاذيب”.
وارفق المركز صورا لتواجد قوات قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي في وادي حوران.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close