الاعلام الامني ينفي قيام قوات امريكية بمنع قوات عراقية من دخول وادي حوران

نفت خلية الإعلام الأمني، الانباء التي تحدثت عن قيام القوات الامريكية بمنع قوات عراقية من الدخول الى وادي حوران في صحراء الانبار.

وذكر بيان للمركز، “نؤكد ان قواتنا الامنية هي صاحب السلطة على الأراضي العراقية وان تحركاتها تكون بامر السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، كما تحتفظ القوات الأمنية بحقها في مقاضاة مروجي هذه الشائعة، كما بإمكان اي اعلامي معرفة الحقيقة من خلال مرافقة القوات الأمنية العراقية في هذه المنطقة لكشف زيف وأدعاء الجهات التي تروج لهكذا أكاذيب”.

وارفق المركز صورا لتواجد قوات قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي في وادي حوران.