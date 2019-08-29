التطبير .. غصة في حلوقنا …. ج 2

محمد علي مزهر شعبان

هل لازلتم مستمرون ومصرون، مما تمارسون من شواذ الافعال، التي تهتك الجسد، وتشوه المذهب ؟ أليس من المفروض أن نقيم الندوات والمؤتمرات والمسارح، وتابينا سنويا، يجتمع فيه الشعراء والادباء، ممن إتخذ من الحسين قدوة ومنار في موطن أبيه، ومقام حضرة الشهيد . للنقل للعالم هذه اللوحة النادره للفداء في سبيل إقامة العدل في أرض الله بطرق ترتقي الى ما يقترب من روح المناسبة . أليس من المفروض ان نعطي هذه الدماء الى من يحتاجها، ونبي مصرف دماء باسم الحسين ؟ أليس من المفروض نتظاهر بشكل راق في إحياء هذه الذكرى، دون ان نكون مسخرة للاخرين ؟ أليس من المفروض اذا شئتم الاصرار في ان تسلخوا الرؤوس، أن تجتمعوا في موقع مستور ليس فيه أي بادرة للتصوير والاعلان ، طلبا للاجر كما تتخيلون ؟ اذن تعالوا نقرأ ما قاله أجلاء علمائنا حول سلوككم هذا .

السيد السستاني .. يجب الاجتناب عن الاعمال التي تخدش مظاهر العزاء الحسيني . ان التطبير اذا كان يوهن المذهب فلا يجوز .

الشيخ محمد تقي بهجت … يقول لا يجوز لعمل اذا كان يؤدي الى توهين المقدسات . السيد الخامنئي .. التطبير بما انه لا يعد من مظاهرالعزاء لم يكن له اثر في عصر الائمة ولم ينص عليه تاييد منهم بشكل عام او خاص فلا يجوز اطلاقا .

اية الله الشيخ ناصرمكارم الشيرازي … على المؤمن السعي اقامة مراسم العزاء باخلاص واجتناب ممارسات مثل التطبير وما شابه ذلك .

العلامة شيخ محمد جواد مغنية .. ان هذه العادات السيئة بدعة في الدين والمذهب وقد اتخذها اهل الجهالة لانفسهم دون ان يأذن لهم فيها امام او عالم كبير ويسكت عنها من يسكت خوف الاهانة والضرر .

السيد اية الله محسن الحكيم … ان هذه الممارسات ليست من الدين وليست من الامور المستحبه بل هي مضره في الاسلام الاصيل ولم ارى اي من العلماء عندما راجعت مجمل النصوص والفتاوى يقول بان هذا العمل مستحب ولا يمكن التقرب به الى الله ان قضية التطبير هي غصة في حلوقنا .

اية الله شيخ جوادي أملي … لا يجوز القيام بامور تؤدي الى انتهاك حرمة الاسلام المطلوب اجتناب التطبير وما شابه ذلك .

الشهيد مطهري : التطبير والطبل عادات جاءت من ارض الكفار .

العلامة السيد موسى الصدر… عادة ضرب الجباه بالمدى والسيوف هي هندية الاساس وصورة تمثيلية قاصره .

السيد محمد باقر الصدر: ان ما نراه من ضرب الاجسام واسالة الدماء هو من فعل العوام وجهالهم ولا يفعل ذلك احد العلماء بل هم دائمون على تحريمه .

الشيخ مهدي شمس الدين : التطبير سمعة مضره بالشيعة ويجب محاربته لانه سبب الاذى الى سمعة الشيعة .

السيد الخوئي لم يرد نص بشرعيته فلا طريق للحكم باستحبابه .

السيد اية الله ابو الحسن الاصفهاني : ان استعمال السيوف والسلاسل والطبول باسم الحزن على الحسين ع هو محرم وغير شرعي .

السيد كاظم الحائري : ان التطبير يوهن التشيع واصطباغه بالخرافات .

اية الاصفهاني … الشهرودي .. محمد باقر الناصري . اية الله اليعقوبي . الدكتور احمد الوائلي الذي يقول انتم ترقصون على دماء الحسين .

أيها الناس … انها بدعة المفلسين، من فهم ما ضحى من اجله عمداء الفداء في رسم الطريق . طريقكم هذا بحب التقرب الىالحسين، بدع ساذجة حولتموها في منعرجات تثير السخرية وايماءة التندر والاستهجان . يغرى البسطاء وهم يتبعون هذه القافلة كالبهائم، مفتوتون وكانهم في ساحة القتال المقدس الذي سار اليه ابي الاحرار. العشق الحسيني هو تمثل الارادة في طريق الحق ومحاربة سراق الحياة وخزينة الشعب … لعلكم تتعضون .