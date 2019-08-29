السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

بادرت قائممقامية السليمانية، بعزل النفيات كل حسب تصنيفه، لتكون الاولى في اتخاذ هذه الخطوة على صعيد اقليم كوردستان والعراق.

وقالت القائممقامية في بيان لها، انها بدأت بعزل النفايات في دائرتها، وسط السليمانية، مبينة انه تم وضع سلات خاصة لعزل النفايات من البلاستك والمواد الزجاجية ونفايات بقايا الطعام، كل حسب تصنيفه.

واضافت انها قررت ان تتخذ هذه الخطوة كأول دائرة في اقليم كوردستان والعراق، مبينة ان الهدف منها هو للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مشيرة الى ان الخطوة القادمة ستكون في عزل النفايات من البلاستك والمواد الزجاجية ومخلفات الطعام، في جميع المطاعم ومنازل المواطنين.