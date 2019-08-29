Posted on by

العراق يحكم بالاعدام على 11 عنصرا بتنظيم داعش نفذوا “غزوة”

أصدرت محكمة جنايات بابل “حكما باعدام 11 إرهابيا تابعين لتنظيم داعش عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة” راح ضحيته عددا من أفراد القوات الامنية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية احد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب”.

وأضاف البيان أن “الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام ٢٠١٤ وانتهت بتفجيره بالكامل ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الامنية المرابطة قربه”.

وتابع البيان ان “الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي ١8 مليارا”، لافتا إلى أن “الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم ارهابية أخرى في أماكن واوقات مختلفة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close