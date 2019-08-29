Posted on by

العراق يعيد للكويت 42 ألف كتاب مسروق خلال غزو 1990

أعلن وكیل وزارة الخارجیة العراقیة حازم الیوسفي الاربعاء ان العراق سلم الكویت 42 ألف كتاب عثر علیھا مؤخرا في العراق، استولى علیھا النظام العراقي أثناء فترة احتلاله الكویت عام 1990.

وقال الیوسفي للصحفیین على ھامش حفل مراسم التسلیم ان الكتب تعود ملكیتھا إلى مكتبة الكویت الوطنیة وجامعة الكویت، مؤكدا ان السلطات العراقیة تعمل على اغلاق ملف أملاك الكویتیین في العراق قبل نھایة العام الحالي.

واضاف ان بلاده تعمل باستمرار لحل قضیة المفقودین الكویتیین التي “تحقق بھا نجاحا” لإغلاق ھذا الملف الانساني من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعیة واجھزة حفر متطورة اثمرت عن اكتشاف مقبرة جماعیة في صحراء السماویة حوت رفاة 46 شخصا تم إثبات ھویة 32 كویتیا كانوا بینھم.

وتابع الیوسفي ان الحكومة العراقیة جادة في سعیھا لإغلاق كافة الملفات العالقة التي تسبب فیھا النظام السابق، مؤكدا عمق العلاقات الثنائیة التي تجمع البلدین.

واشار الى الزیارات عالیة المستوى بین البلدین التي تشكل بدایة لمرحلة جدیدة من العلاقة والاستثمار والتعاون المشترك.

من جانبة قال نائب مساعد وزیر الخارجیة الكویتي لشؤون المنظمات الدولیة المستشار عبدالعزیز الجارالله ان الخارجیة تسلمت ما یقارب 800 صندوق تحتوي على 42 ألف كتاب من الجانب العراقي تعود ملكیتھا لمكتبة الكویت الوطنیة وجامعة الكویت.

واضاف الجارالله ان الكتب والموجودات التي تم اعادتھا تعد جزءا من الأرشیف الكویتي الذي تمت سرقته أثناء فترة الغزو العراقي للكویت عام 1990.

وأشار الى مناقشة موضوع الأسرى والمفقودین الكویتیین مع وكیل وزارة الخارجیة العراقي حازم الیوسفي، لافتا إلى أن الحكومة الكویتیة ممثلة بوزارتي الخارجیة والداخلیة لن تتوانى عن إنھاء ھذا الملف ومعرفة مصیر جمیع المفقودین.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close