المثقف الحقيقي هو القادر على معرفة الواقع بعيدا عن التبعية للآخرين،

نعيم الهاشمي الخفاجي

بطبيعة الانسان عندما يولد يتأثر بالدوجة الاولى في والديه ويتعلم منهم اللغة والدين ويتأثر بالمجتمع المحيط به ويأخذ التقاليد والاعراف، ليس كل من درس وقرأ اصبح مثقف متكامل، وليس كل من حصل على شهادة دكتوراة اصبح عالما بكل المجالات الحياتية والسياسية والاقتصادية، تجد شخص حاصل على شهادة عالية لكنه فاشل في ادارة عائلته الصغيرة، عندما تذهب للهند تجد طبيب جراح ماهر ينقذ ارواح مئات البشر تجده يسجد لبقرة ينزلها منزلة الرب المقدس،

يمكن القول ان

الإنسان المثقف هو الذي خضع لعملية تعلم لدراسة علوم متعددة منها معرفة كيف الانسان يستطيع ان يفكر بشكل صحيح، تسهم معرفة علوم المنطق والفلسفة في تعزيز القدرة العقلية على العمل بفعالية، علوم المنطق والفلسفة تعلم الانسان كيف يفكر بشكل سليم ويتم تحرير العقل ويصبح فعال تقود الانسان إلى “المعرفة” وقدرات تفكير عامة تعينه لبناء المعرفة ونقد المعرفة، الانسان قادر على التعلم وان اختلفت الطريقة، البعض يفهم المادة عندما يقرأ الموضوع مرة واحدة وبعض الناس يحتاج لثلاث مرات او اكثر والبعض يحتاج قراءة الموضوع عشرين مرة لكي يفهم الموضوع، لايوجد عقل غير قابل للتعلم، المجتمعات المتخلفة تعمل على تجهيل الناس من خلال التلقين اي اعادة تكرار الاكاذيب المذهبية والسياسية ضد خصوم دينيين او يختلفون بالمذهب وهذا التلقين يعمل طبقة عازلة حول العقل لمنعه من قبول المعرفة ، شاهدت بالمجتمعات النجدية بالجزيرة العربية يعلمون اطفالهم بتكفير وتشويه سمعة الشيعة بحيث عندما ينشأ ابنائهم تجد ادمغتهم قافلة على التكفير ورغم انه يشاهد عكس ماسمعه لكن دماغه يبقى قافل،

ايضا بالمجتمع الواحد ضمن المذهب والدين الواحد تجد مثقفين عندهم شهادات عالية وهو خانع ذليل يتبع لزعيم حزب يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، لذلك

المثقف الواعي يصدر أفكاره بكل استقلالية لتنطلق بكل حرية، يمتلك فكرا حُرا، ينظر إلى جوهر وأعماق الأشياء ولا يكتفي بالقشور، ب وراء ، ويمتلك القدرة على تمييز الحقيقة والخطأ بغض النظر عن المصدر أو المستلم، ويفكر بشكل مستقل ويكون بعيد عن العاطفة التي قد تشل القرارات التي تحتاج إلى سلامة المبدأ.

المثقف يمتلك الوعي الفائق للمسؤولية يمكنه من الإسهام في تعميق الإيجابيات وتحريك الجماعة لبناء مجتمعه وبيئته.

إن الانتشار الصحيح للثقافة يرتقي بالمجتمع لمراتب متقدمة ويسهم في دفعه نحو التطور وتحقيق النمو والازدهار في مختلف النواحي.

الامم الحية اول عمل تقوم به ايجاد حل سياسي ثابت للمجتمع ولنظام الدولة بحيث من يحكم البلد نظام مستمد شرعيته من دستور ضامن لحقوق الجميع، الانسان الواعي المثقف يحتاج إلى الإيمان بأن لديه القدرة على العمل، ووضع أهداف مستقبلية للعمل ثم العمل.

الامام علي بن ابي طالب ع قال اعمل لدنياك كأنك لم تموت ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، خلال دراستي للظواهر الاجتماعية بالمجتمع العراقي والعربي وجدت ناس يمثلون نسبة عالية ولد وهو متطرف قبليا لكنه تجده يحمل لقب ليس له لكنه ورث ذلك من آبائه بسبب التحالفات القبلية التي اوجدها الاتراك وغيرهم وعندما يعرف حقيقة انتمائة القبلي وان كان اصيل تجد الكثيرين يرفضون ذلك ويتمسكون في انتمائات منافية للدين وللقيم، كذلك من ولد وهابي او سني او شيعي او مسيحي او يهودي او ايزيدي …..الخ تجده يتمسك بشكل قوي ويكون الدماغ قافل يرفض الحوار والمعرفة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.