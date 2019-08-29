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بالفيديو…وداعاً بيروت.. عودة مئات اللاجئين السوريين في لبنان إلى ديارهم

بالفيديو…

حان وقت العودة للوطن بعد سنوات من الغياب، بهذه الكلمات حزم مئات اللاجئون السوريون أمتعة الغربة في طريق الرجوع إلى بلادهم، والذي مزقته حرب لم تنطفئ حتى الأن، وأوضح تقريراً أذاعته قناة الغد الاخبارية عشرات الحافلات في شمال بيروت بدأت عشرات الحافلات في نقل مئات اللاجئين السوريين بتجاه بلادهم.

وأكد عدد من اللاجئين في تصريحات للغد أنهم يأملون في العودة إلى بلادهم لرؤية أهلهم وذويهم، ومن جانبها قدّرت السلطات اللبنانية في أحدث إحصاء رسمي أن نحو 170 ألف لاجئ سوري عاد إلى بلاده في الفترة ما بين ديسمبر 2017 وحتى مارس 2019، من بين أكثر من مليوم لاجئ في لبنان.

وأشار التقرير إلى أن قوافل العائدين لسوريا تتوالي مع عودة الأمن داخل الدولة بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن تعود أعداد أكبر من اللاجئين إلى سوريا مع زيادة الأمن في البلاد.

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