برلمان كوردستان لوفد أممي: مستاؤون من منع النازحين التصويت في الانتخابات المحلية

استقبل نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي اليوم الاربعاء، وفداً من بعثة الأمم المتحدة الى العراق (يونامي) ضم مانوج ماثيو مدير مكتب الشؤون السياسية وفرانسس ريفالدو لاناو المستشار السياسي للبعثة في العراق.

وفي بداية اللقاء تحدث نائب رئيس البرلمان عن الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان وجدول اعمال البرلمان واولوياته التي تأتي في مقدمتها العمل على مشاريع القوانين التي ترسل من حكومة الإقليم الى البرلمان، ومن اهم تلك القوانين مشروع قانون الإصلاح المقدم من حكومة الإقليم للبرلمان.

وعبر هورامي عن استيائه من القوانين التي تصدر من الجانب العراقي والتي لها انعكاسات سلبية على الإقليم، ومنها التي تمنع النازحين الى إقليم كوردستان من التصويت في انتخابات مجالس المحافظات، بحجة عدم عودتهم الى محافظاتهم والتي تحرم النازحين من الموصل وكركوك واطرافهما من حقهم الشرعي في التصويت لاختيار ممثليهم.

كما وطلب من البعثة الأممية في العراق ان تلعب دورا في حل المشاكل بين أربيل وبغداد وتطبيق الدستور العراقي الفيدرالي.

من جانبه، اكد وفد اليونامي استعداده للتعاون بهدف اجراء مباحثات جدية بين بغداد واربيل لحل كافة المشاكل والوصول الى اتفاق قوي بين الجانبين لحل كافة المشاكل بين الطرفين.