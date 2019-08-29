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تظاهرة امام برلمان اقليم كوردستان

تظاهر العشرات من السجناء السياسيين يوم الثلاثاء امام برلمان اقليم كوردستان في العاصمة اربيل مطالبين بمنحهم التعويضات التي اقرها الدستور العراقي كاملة.

وقال المتظاهرون ان الدستور العراقي كفل راعية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين المتضررين من حزب البعث البائد واقر تعويضات مادية ومعنوية لذويهم ولهم عما لحق بهم.

وذكر المحتجون ان السجناء السياسيين في اقليم كوردستان يتقاضون اقل من نصف ما يتقاضاه اقرانهم في باقي مناطق العراق.

وطالب المتظاهرون برلمان اقليم كوردستان ان يصوت على قرار يجعل امتيازات ومنحة السجناء مثل أقرانهم في باقي انحاء العراق.

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