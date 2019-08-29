تكليف جوزيبي كونتي تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

روما – أ ف ب |

كلف الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم الخميس تشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة كما أعلن متحدث باسم الرئاسة.

ويتوقع أن يحصل كونتي على بضعة أيام لاجراء مشاورات سياسية للتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي (يسار وسط) للعمل معا ضمن ائتلاف جديد. وقبل كونتي بهذا التكليف وسيقوم بمشاورات مع الأحزاب السياسية لبضعة أيام للحصول على غالبية في البرلمان.

وعرض كونتي الخطوط العريضة لبرنامجه الرامي لجعل ايطاليا “اكثر عدالة وتنافسية وشمولية”. وقال إنه يريد تحويل فترة الازمة الاقتصادية الحالية الى “فرصة لنهوض” ايطاليا ولتستعيد “المكانة التي تستحق” و”لتضطلع بدور ريادي في اوروبا” ضمن “احترام مبدأ التعددية”.

وقال كونتي بعد لقاء ماتاريلا في القصر الرئاسي: “نحن في مرحلة دقيقة جدا للبلاد وعلينا الخروج في اسرع وقت ممكن من فترة الغموض السياسي الناجم عن الازمة الحكومية”.

وأعلن زعيم حركة 5 نجوم لويجي دي مايو أن الاتفاق مع الحزب الديموقراطي يجب أن يوافق عليه أعضاء الحزب في تصويت الكتروني سينظم في عطلة نهاية الاسبوع. وتعيش إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما تسبب سالفيني، وزير الداخلية السابق، في 8 آب (أغسطس) بانهيار الائتلاف الذي شكله مع حركة 5 نجوم، ثم استقالة كونتي في 20 من الشهر متهما سالفيني بـ”تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة” قبل مصالح البلاد.

ويسعى ماتاريلا لايجاد حل للازمة السياسية خصوصاً وان ديون ايطاليا ضخمة ويتعين على البلاد الموافقة على موازنة في الاشهر المقبلة. وفي غياب تشكيل حكومة جديدة قد تواجه ايطاليا زيادة في ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على الطبقات الفقيرة وتدخل البلاد مرحلة ركود اقتصادي.

وقال كريغ ارلام كبير محللي الاسواق لدى مؤسسة “اواندا” ان “الاتفاق يعني تجنب انتخابات في الخريف واي مواجهة مع بروكسل حول الموازنة في نهاية العام ستكون أقل حدة من الاخيرة”.

وأضاف: “لا يزال الحزبان يختلفان في الآراء ولن تكون العلاقة بينهما متناغمة لكن المؤكد هو انها ستكون افضل من تلك التي كانت قائمة في الائتلاف الاخير”.

ورحّبت الاسواق والمستثمرون بعودة الاستقرار الى المشهد السياسي في ايطاليا التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ان تراجعت قيمة السندات الايطالية لـ10 سنوات الاربعاء الى حد كبير.

لكن المحللين حذروا من أن الاتفاق المبرم بين حركة 5 نجوم – التي اعلنت انها لن تتحالف أبداً مع الاحزاب التقليدية – واليسار الوسط الذي لم يرتبط بعلاقة جيدة مع هذا الحزب، قد ينهار بسرعة.

وقال مايكل هيوسن كبير محللي الاسواق لدى “سي ام سي ماركتس يو كاي” ان “اي حكومة جديدة قد تشكل بين هذين الحزبين غير الحليفين لن تكتب لها الاستمرارية بما ان عبء تطبيق خفض النفقات الذي يطالب به الاتحاد الاوروبي بمستوى 23 مليار يورو هذا الخريف سيكون الآن من مسؤولية ادارة جديدة”.

واضاف “هذا الامر لن يحظى بتأييد ومن شأنه دعم الخطاب الشعبوي لماتيو سالفيني”.

واعلن سالفيني الاربعاء ان حزبه واثق من انه سيفوز بانتخابات جديدة محتملة العام المقبل قائلا “لسنا على عجلة من امرنا”.

وحصل كونتي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا، خلال الأيام الماضية على دعم الأوروبيين خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا، ثم على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه الإثنين بأنه “رجل موهوب جداً”.