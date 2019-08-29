د.اياد علاوي يعزي الاسرة الادبية والثقافية برحيل الاستاذ ابراهيم الخياط

تقدم رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي بخالص تعازيه ومواساته الى الاسرة الادبية والثقافية في العراق بوفاة الامين العام لاتحاد الادباء والكتاب في العراق الاستاذ ابراهيم الخياط.

واوضح سيادته في تعزيته ان الساحة الادبية والفنية فقدت برحيل الخياط شاعراً وادبياً وصحفياً قامةً رفيعة أثرى الساحة بمؤلفاته ومقالاته ومواقفه، تحمل معاناة السجون وناضل ضد الدكتاتورية قبل ان يفاجأه القدر دون ان يرى دولة المواطنة التي لطالما كان يحلم بها ويتغنى.

كما تقدم سيادته بتعازيه لعائلة الفقيد وذويه، ولجميع محبيه سائلا المولى جل وعلا ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.

وانا لله وانا اليه راجعون

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

29 اب 2019