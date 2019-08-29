سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان ما تمر به مدينة القدس يجب ان يكون حافزا مشجعا بهدف انهاء الانقسامات الفلسطينية الداخلية “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن الانقسام الفلسطيني الداخلي انما يعتبر كارثة من الكوارث التي تضاف الى الكوارث الاخرى التي حلت بشعبنا .

فالفلسطينيون في هذه الظروف العصيبة وفي ظل المؤامرات التي تستهدفهم وتستهدف عدالة قضيتهم انما هم بأمس الحاجة الى الوحدة ولكن ويا للاسف ما نشهده ونلحظه هو ليس معالجة للانقسام بل تكريسا له والمستفيد الحقيقي من هذه الحالة انما هو الاحتلال وكذلك كافة المتآمرين والمخططين لتصفية قضيتنا الفلسطينية وفي مقدمتهم القابع في البيت الابيض .

نوجه نداءنا الى كافة السياسيين الفلسطينيين والى كافة الشخصيات الوطنية والقيادات الفصائلية والحزبية وغيرهم بضرورة العمل على انهاء الانقسام .

ان ما يحدث في القدس وما تتعرض له مقدساتنا واوقافنا المسيحية والاسلامية من المفترض ان يكون هذا حافزا على توحيد المنقسمين فاذا لم توحدنا القدس فمتى سنتوحد ولذلك فإن القدس تناشد جميع المسؤولين السياسيين الفلسطينيين بضرورة وضع حد لهذه الانقسامات لكي نكون اقوياء في دفاعنا عن القدس وفي دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية وقضيتنا العادلة التي يسعى الاعداء لتصفيتها وانهائها ولكننا على يقين بأنه ل تتمكن اية قوة عاتية في هذا العالم من تصفية قضيتنا ولكن هذا يحتاج الى مزيد من الوحدة والتلاحم والتضامن والوطنية والاستقامة .