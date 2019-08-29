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شركة نفطية بريطانية متهمة بالرشى تنفي علمها بإيقاف العراق التعاقدات معها

قال أليستير كوتشران المدير المالي لشركة بتروفاك يوم الأربعاء إن شركة خدمات حقول النفط ليست على دراية بأي إخطار رسمي بتعليق مشاركتها في عطاءات عقود جديدة.

وكان مدير عام شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار صرح للصحفيين في لندن في يونيو حزيران بأن العراق أخذ إجراء وقائيا لتجميد التعامل مع بتروفاك فيما يخص العطاءات الجديدة.

وتخضع بتروفاك لتحقيقات يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني بعد إدانة مديرها العالمي السابق للمبيعات ديفيد لوفكين في فبراير شباط فيما يتعلق بأحد عشر اتهاما بالرشوة يرتبط بصفقات عراقية وسعودية.

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