صدور العدد الجديد الثّالث من “مجلة الهند” الفصليّة المحكّمة

نيودلهي/ الهند: صدر العدد الثالث (يوليو- سبتمبر) للعام 2019 من “مجلّة الهند” الفصليّة المحكّمة التي يدير تحريرها د. أورنك زيب الأعظمي، وهي تصدر عن مولانا آزاد آئيديل إيجوكيشنال ترست في البنغال الغربية، وينوبه في التّحرير د. محمد معتصم الأعظمي، ويشارك في التحرير د.هيفاء شاكري، ويشارك في عضوية هيئة التحرير: د.محمد عمران علي ملا. وتتكوّن هيئة تحكيم المجلة من د. فيضان الله الفاروقي من الهند، ود. بشرى زيدان من مصر، ود. حسن يشو من قطر، ود.صاحب عالم الأعظمي من الهند. في حين تتكوّن الهيئة الاستشاريّة للمجلّة من: د.مثنى حارث الضّاري من العراق، ود. سناء الشعلان من الأردن، ود. صالح البلوشي من عمان، والسيّد محمد دانش الأعظمي من البحرين.

صدر هذا العدد مشتملاً على مقالات علميّة محكّمة عن القرآن الكريم والحديث والفقه والأدب والشعر والنقد. وهو يحتوي هذا العدد على إحدى عشرة مقالة علميّة ونقديّة، منها: بحوث أصلية وأخرى ترجمات لأروع كتابات الهنود. فالمقالة الأولى هي الحلقة الرابعة عشر للترجمة العربية لتفسير “تدبر قرآن” للشيخ أمين أحسن الإصلاحي (ت 1997م) الذي يعدّ أروع وأجلّ ما قدّمته الهند من التفاسير، والمقالة

الثّانية تحكي تاريخ كتابة القرآن الكريم في الهند خلال العصور الوسطى لكاتب متخصص في القرآن وتاريخ العصور الوسطى في الهند ألا وهو البروفيسور ظفر الإسلام الإصلاحي صاحب كتاب “نشر التعليم في الهند الإسلامية” وكتاب “نشر وترويج العلوم الإسلامية في عهد السلاطين المسلمين في الهند”. والمقالة الثالثة تعالج قضية أثر مراعاة العرف على التشريع الإسلامي بخصوص الرق والخمر لكاتب من دولة قطر، والمقالة الرابعة تتناول أهمية النبي الخاتم، عليه أفضل الصلوات والتسليم، وكونه أسوة حسنة لكل جيل مسلم إلى قيام الساعة، قام بكتابته الدكتور توفيق العمراني أستاذ الأكاديميّة الجهويّة للتربية والتكوين في الدار البيضاء (المغرب). والمقالة الخامسة بحث موضوعي درس من خلاله الكاتب محمد البويسفي (جامعة القاضي عياض، المغرب) جهودَ المستشرقين في مجال الدراسات الإسلامية، وهذه المقالة تقدّم دراسة منصفة لما قدّمه المستشرقون من جهود علمية عن الإسلام والمسلمين. والمقالة السادسة حلقة ثالثة لترجمة مصدر أولوي عن تاريخ الجامعة الملية الإسلامية (نيو دلهي)، والمقالة السابعة حلقة ثانية وأخيرة للبحث حول سيرة ومساهمة الإمام الشاطبي في علم المقاصد، وأما المقالة الثامنة فهي حلقة ثانية لبحث جامعي عن شخصية وأعمال العلامة محمد بن يوسف السورتي الذي كان معاصرًا لعبد العزيز الميمني الراجكوتي. هذه الحلقة تسلّط الضّوء على أساتذة وتلامذة العلامة السورتي. والمقالة التاسعة تلقي الضّوء على الشاعر الإسلامي الهندي محمد إقبال وتدرس مدى تأثره في الشعر وتأثيره عن طريقه.

والمقالة العاشرة دراسة شاملة لمزايا كتاب “حجة الله البالغة” العلمية والأدبية العمل الهندي الشهير في موضوع أسرار الدين القويم، والمقالة الحادية عشرة والأخيرة تكشف عن المحرّك الجنسي بوصفه أداة لتجريم لإدانة المرأة في ضوء حكاية ألف ليلة وليلة “مكر النّساء وأنّ كيدهنّ عظيم” للدكتورة سناء الشّعلان.

ينتهي هذا العدد من المجلّة بقصيدة قرضها مدير تحرير هذه المجلة في مدح معلّمه ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية سماحة البروفيسور حبيب الله خان. ويحمل العدد بين دفتيه بشرى عن صدور عدد خاص بتاريخ الجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي التي مرّت على تأسيسها تسع وتسعون سنة وستحتفل في السنة القادمة بعيدها المئويّ.