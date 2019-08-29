ظريف رأس الافعى

بقلم / مازن البغدادي

بعنجهيته المعهودة وصلافته هدّد جواد ظريف، وزير خارجية النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران،في مقابلة تلفزيونية المتظاهرين الإيرانيين في ستوكهولم بالقتل، مصرحا بكل وقاحة بأن عناصر وعملاء نظامه لن يسمحوا لهم بالعيش لمدة دقيقة ويأكلونهم أحياء .

وهاجم ظريف المحتجين والناشطين الإيرانيين المطالبين بطرده من السويد وهذا يوضح للراي العام العالمي ان حكام طهران لايعترفون بالدبوماسية كحل سياسي في الازمات بل يستخدمون لغة التهديد والتصعيد مع كل معارضيهم سواء افراد او جماعات او دول

وعلى هذا النحو، تنكشف طبيعة نظام يعيش على الازمات الدولية ولطالما افتعل ويفتعل تأجيج المواقف مهما كانت بسيطة او عرضية والى اي حد ممكن ان يخلق الازمات .

ولايخفى على المتتبع لسجل التاريخ الاجرامي لنظام الملالي وهو من اعدم 120 ألف من معارضيه لأسباب سياسية في العقود الأربعة الماضية .

فعندما يهدّد وزير خارجية الملالي، المتظاهرين الإيرانيين بالقتل في ستوكهولم، يمكن للمرء أن يتخيل كيف هي سجون النظام وماذا يحدث في غرف التعذيب وكيف تتم معاقبة المعارضين والسجناء السياسيين .