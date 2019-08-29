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قوة مدججة بالسلاح تقتحم مبنى قائممقامية الفلوجة لتثبيت الدليمي

اقتحمت قوة امنية خاصة مبنى قائممقامية الفلوجة في محافظة الانبار يرافقها القائممقام المكلف مؤيد فرحان الدليمي.
وبحسب مصادر خاصة، فان القوة تحاول منع انعقاد جلسة المجلس المحلي لمناقشة الغاء إعفاء قائممقام الفلوجة عيسى الساير.
واضافت ان الساير ومجلس الفلوجة يرفضون استلام مؤيد الدليمي منصبه الجديد.
وتم اعفاء الساير من منصبه بعد الحديث عن استقالة عضوين من المصوتين على منصبه الجديد واعتبار جلسة التصويت باطلة بحسب محافظ الانبار.

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