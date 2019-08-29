مسعود بارزاني: هيئة رئاسة برلمان كوردستان ليست ملكا لاي حزب او طرف

اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني خلال استقباله لهيئة رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، ان من واجب البرلمان الجديد العمل على استمرار وتقوية اسس التعايش الديني والقومي وانجاز الوحدة الوطنية في الاقليم وان تكون مشاريع الاصلاح والاعداد لاعادة كتابة دستور عصري للاقليم من اولويات عمله.

وجاء في بيان للحزب ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل، اليوم الاربعاء، هيئة رئاسة برلمان كوردستان وبحث معهم الاوضاع السياسية واخر المستجدات والتطورات على مستوى كوردستان والعراق والمنطقة.

وقال البيان ان بارزاني اعلن عن مساندته الكاملة لرئاسة البرلمان الجديدة في مهمتها في مراقبة عمل الحكومة، مبينا ان من المتوجب ان يعمل البرلمان الجديد على استمرار وتقوية اسس التعايش الديني والقومي وانجاز الوحدة الوطنية في الاقليم وان تكون مشاريع الاصلاح والاعداد لاعادة كتابة دستور عصري للاقليم من اولويات عمله.

وسلط بارزاني الاضواء على مبادئ التعاون والتنسيق بين السلطات من اجل خدمة الناس وتقوية المؤسسات في اقليم كوردستان.

واشار الى اهمية وضرورة مؤسسة البرلمان، مؤكدا على ان هيئة رئاسة البرلمان ليست ملكا لاي حزب او طر ف بل هي ملك لشعب كوردستان.