مـُـطالبات بتشكيل لجنة دولية لفحص الملوثات الكيمياوية والاشعاعية للتربة في العراق

منى محمد زياره

طالبت العالمة العراقية اقبال لطيف بتشكيل لجنة دولية متخصصة لفحص الملوثات الكيمياوية والاشعاعية للتربة وتقدير الكلفة الكلية لتطهيرها مما لحق بها وانعكاس كل هذا على الكائنات الحية والثروة الحيوانية في العراق .

جاء ذلك في تصريح صحفي لها , مشددة على ضرورة تشكيل لجنة بحثية علمية اخرى لدراسة اسباب انتشار الامراض السرطانية والوبائية والنادرة منها وعلاقتها بانتشار غبار اليورانيوم المنضب الآخذة بالتزايد خاصة خلال العامين المنصرمين في المناطق الشمالية في الموصل وصلاح الدين والغربية في الانبار نتيجة تلوث التربة الناتجة عن تفسخ الجثث المتراكمة تحت الانقاض بسبب العمليات الارهابية لتنظيم داعش .

واضافت ان الحروب المتكررة على العراق ادت الى تغييرات مناخية صاحبها ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وانتشار ظاهرة التصحر في معظم المناطق لتلوث التربة بالإشعاع ,مضيفة ان العلماء قدروا كلفة تطهير التربة للهكتار الواحد من اليورانيوم المنضب باربع بلايين دولار .

وبينت ان خصوبة التربة قد تراجعت بنسبة كبيرة من خلال اختفاء التنوع النباتي لكثير من الاصناف ونجاح زراعة نبات الرشاد- كرسون الحدائق – في المناطق التي اتخذها التحالف الدولي مقرا له بعد عام 2003 , اضافة الى انتشار مقابر النخيل نتيجة لقصفه بأسلحة محرمة دوليا وتلوثه بغبار اليورانيوم المنضب مما ساهم في التلوث بشكل غير مباشر كما انخفضت انتاجيته كماً ونوعاً رغم مقاومته لأقسى الظروف المناخية مع انخفاض انتاجية الحيوان واختفاء تام لبعض الحشرات الاقتصادية.

وشددت لطيف على ضرورة تحمل مجلس الامن الدولي مسؤولياته بالتحرك العاجل ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في ازالة اليورانيوم المنضب من التربة اذ ان هناك احتمالية اان تكون قذائف اليورانيوم قد اخترقت التربة على اعماق مختلفة والتي بدورها ستشكل خطرا على المياه الجوفية , وايضا محاسبة المتسببين بالاضرار وتعويض العراق ماديا ومعنويا لما لحقه من انعدام للأمن الغذائي نتيجة التدهور البيئي المصاحب للحروب.