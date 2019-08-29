نائب رئيس البرلمان: بعثة الأمم المتحدة شريك حقيقي في إتمام الانتخابات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أمس الأربعاء، على أهمية التعاون والتنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة.

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت (المدى) نسخة منه، إن “نائب رئيس البرلمان استقبل رئيس الإدارة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رياض البدران وأعضاء مجلس المفوضين لبحث آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في نيسان عام 2020”. وأوضح الكعبي خلال اللقاء، أن “بعثة الأمم المتحدة أسهمت وبشكل فاعل في ترسيخ النظام الديمقراطي في العراق وإجراء الانتخابات السابقة وقدمت مساعدات كبيرة للجانب العراقي، وهنا اعتبرها شريكا حقيقيا مع كافة الجهات المحلية لإتمام برامجها وتحقيق أهدافها، ومن الجيد تعزيز التعاون بين المفوضية وخبراء الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من خبراتهم لبلوغ انتخابات محلية شفافة خالية من العقبات”.

وحث نائب رئيس البرلمان كافة الجهات بـ”تسهيل مهام تحديث سجلات الناخبين وتطبيق النظام الالكتروني الحديث والاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة وتجاوز العقبات التي حدثت خلالها”.

من جانبه، أكد مجلس المفوضين حرصه على “إنجاز كافة الاستعدادات لضمان مشاركة النازحين من حيث استحداث مراكز انتخابية في جميع المناطق التي تضم مجمعات نازحين وتحديث سجلاتهم الانتخابية وتسهيل العملية”.