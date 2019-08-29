هل ستدمج التربية مع التعليم لحل أزمة وزيرها؟ دولة القانون ترد على “سائرون”

كشف ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، حقيقة وجود تحركات لدمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي، من أجل حل أزمة عدم تسمية وزير للتربية.

وقالت القيادية في الائتلاف عالية نصيف، ان “دمج وزارة التربية مع التعليم العالي، من أجل حل قضية اختيار وزير تربية امر مستبعد جداً، فوزارة التعليم العالي فيها من الهيكلية الضخمة، التي لا يمكن دمجها مع وزارة التربية”.

وبينت نصيف ان “التربية وزارة مهمة ولها قانونها الخاص، ولهذا لا يمكن دمجها، فقانونيا لا يمكن الدمج، وكذلك سياسيا لا يوجد توجها او نية لغرض دمج الوزارتين”، مؤكدة ان “هناك حلولا لقضية تسمية مرشح التربية، فالحوارات مستمرة، وخلال الفصل التشريعي الجديد، سيتم حسم الملف”.

وسبق ان اقترحت كتلة “سائرون” الى دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحيلولة دون بقاء التربية من دون وزير بسبب خلافات سياسية على اسم المرشح المقدم.