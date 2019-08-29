تعلن منظمة بنت الرافدين عن وجود وظيفة شاغرة في محافظة الانبار / الرمادي ضمن مشروع المراكز الآمنة للنساء والفتيات GBV

الذي تنفذه في محافظات صلاح الدين،الانبار والنجف بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة .

الوظيفة الشاغرة / مديرة مركز آمن للنساء (Team Supervisor) (إناث فقط).

المهام والواجبات:

1- وضع الخطط التشغيلية لعمل المركز والإشراف على تنفيذها.

2 – الإشراف على ملفات العمل، ومتابعتها مع الموظفين وتقديم المشورة والدعم عند الحاجة.

3 – الإشراف على الأنشطة اليومية للمركز واستقبال المستفيدين.

4 – الإشراف على تقييمات السلامة في المنطقة.

5 – تنظيم مسار الإحالة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات ذات العلاقة بعمل المركز.

6 – تقييم احتياجات العمل ورفع تقاريرها إلى إدارة المشروع.

7 – تمثيل المركز في المحافل الرسمية وغير الرسمية وفي الاجتماعات الخاصة بعمل المركز.

8 – التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة بما يعزز من سمعة المنظمة وعمل المركز.

9 – رفع تقارير يومية / أسبوعية / شهرية او حسب المتطلبات لإدارة المشروع.

10 – الإشراف على الإجراءات الإدارية اليومية المتعلقة بالموظفين وتنظيم كشوفات الحضور والانصراف والإجازات وغيرها.

11 – تحديد المجتمعات والأماكن الآمنة للأنشطــــــــــــــــــــــة.

المهارات والخبرات:

1 – خبرة لا تقل عن سنة في مجال الإدارة.

2 –خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي GBV

3 – خبرة في كتابة التقارير.

4 – القدرة على التواصل بشكل فعّأل.

5 – خبرة في مجال التفاوض والإقناع بمستوى جيد جدا.

6 – معرفة باستخدام تقنيات الحاسوب بمستوى جيد جدا.

7 – قدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الأزمـــــــــــات.

8 – معرفة بالمناطق الجغرافية لمواقع تنفيذ المشروع.

9- مهارة جيدة في اللغة الانكليزية .

من تتوفر فيها الاشتراطات الخاصة بالوظيفة اعلاه ملئ الاستمارة على الرابط

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf17ORQts3hXyhfF…/viewform…