تعلن منظمة بنت الرافدين عن وجود وظيفة شاغرة في محافظة الانبار / الرمادي ضمن مشروع المراكز الآمنة للنساء والفتيات GBV
الذي تنفذه في محافظات صلاح الدين،الانبار والنجف بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة .
الوظيفة الشاغرة / مديرة مركز آمن للنساء (Team Supervisor) (إناث فقط).
المهام والواجبات:
1- وضع الخطط التشغيلية لعمل المركز والإشراف على تنفيذها.
2 – الإشراف على ملفات العمل، ومتابعتها مع الموظفين وتقديم المشورة والدعم عند الحاجة.
3 – الإشراف على الأنشطة اليومية للمركز واستقبال المستفيدين.
4 – الإشراف على تقييمات السلامة في المنطقة.
5 – تنظيم مسار الإحالة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات ذات العلاقة بعمل المركز.
6 – تقييم احتياجات العمل ورفع تقاريرها إلى إدارة المشروع.
7 – تمثيل المركز في المحافل الرسمية وغير الرسمية وفي الاجتماعات الخاصة بعمل المركز.
8 – التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة بما يعزز من سمعة المنظمة وعمل المركز.
9 – رفع تقارير يومية / أسبوعية / شهرية او حسب المتطلبات لإدارة المشروع.
10 – الإشراف على الإجراءات الإدارية اليومية المتعلقة بالموظفين وتنظيم كشوفات الحضور والانصراف والإجازات وغيرها.
11 – تحديد المجتمعات والأماكن الآمنة للأنشطــــــــــــــــــــــة.
المهارات والخبرات:
1 – خبرة لا تقل عن سنة في مجال الإدارة.
2 –خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي GBV
3 – خبرة في كتابة التقارير.
4 – القدرة على التواصل بشكل فعّأل.
5 – خبرة في مجال التفاوض والإقناع بمستوى جيد جدا.
6 – معرفة باستخدام تقنيات الحاسوب بمستوى جيد جدا.
7 – قدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الأزمـــــــــــات.
8 – معرفة بالمناطق الجغرافية لمواقع تنفيذ المشروع.
9- مهارة جيدة في اللغة الانكليزية .
من تتوفر فيها الاشتراطات الخاصة بالوظيفة اعلاه ملئ الاستمارة على الرابط
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf17ORQts3hXyhfF…/viewform…