وداعا شاعرنا إبراهيم الخياط

بمزيد من الحزن والاسى تلقى زميلات وزملاء الاتحاد الديمقراطي العراقي نبأ وفاة الشخصية الثقافية والوطنية، الشاعر والكاتب، الامين العام لاتحاد الادباء والكتاب في العراق في حادث سير مؤسف في طريق أربيل – دهوك، عن عمر لم يتجاوز التاسعة والخمسين.

وكتب الراحل الشعر شاباً، وله ديوان “جمهورية البرتقال” كما مارس الصحافة، وعمل في صحيفة “طريق الشعب.

وكان الخياط أديباً شفافاً محباً للحياة، يحب الناس، حمل في قلبه هموم العراق وشعبه وحلم بعراق بدون ظلم واضطهاد وتفرقة، لكنه رحل قبل تحقيق الحلم الذي تكبد معاناة السجون والمطاردة من اجله.

الذكر الطيب الدائم لإبراهيم الخياط، والصبر والسلوان لأهله ومحبيه.

ستبقى في قلوبنا وذاكرتنا أبا حيدر

الاتحاد الديمقراطي العراقي

28 أب 2019