وزير الثقافة يشيد بشعار مهرجان أفلام الأطفال (لنبني أحلام الأطفال الذين أغرقتهم الفيضانات)

بعث وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني «عباس صالحي» ليلة افتتاح مهرجان أفلام الأطفال واليافعين المقام في اصفهان، رسالة للتعبير عن تمنياته لنجاح هذا الحدث السينمائي البارز.

وبحسب المكتب الإعلامي الخاص بالمهرجان، أعرب الوزير «عباس صالحي» خلال إفتتاحية المهرجان عن تقديره لإنتخاب شعار (لنبني أحلام الأطفال الذين أغرقتهم الفيضانات) لهذه النسخة من المهرجان، معربا من خلالها عن أمله بزيادة سعادة أطفال ايران من خلال هذه النشاطات الهادفة.

نص رسالة وزير الثقافة و الإرشاد الإسلامي:

بسم الله الرحمن الرحیم

اليوم، التطورات الهائلة التي تحدث في العالم قد قامت بتغيير الحياة البشرية في عدة مجالات، و من ضمنها مجال الثقافة. ومع إستخدام الأطفال واليافعين للتقنيات الحديثة في هذا المجال سيظهر جيل ذكي باحث ومتطور.

وبما أن مهرجان أفلام الأطفال واليافعين بنسخته الـ32 يدرك هذه الحقيقة التي لا مفر منها، فقد إتخذ نهجا جديدا في هذا الاتجاه، و مع التّنعّم بنسائم التغييرات فقد تم جلب الهواء النقي لفراشات المهرجان (الأطفال).

تغيّر بنية المهرجان إقامة عروض حديثة و تغيير النظرة اتجاه السينما من الوضع المستقل إلى عرض صور تعكس الرؤية الفنية و إلتزام فناني بلدنا السينمائيين، بلا شك سيكون لهذا إنجازات قيمة اتجاه أطفال هذا البلد ورسالة مليئة بالسلام، الصداقة والتحفيز للعالم.

ونظرا لهذه الظروف التي يستوجب فيها أن نتحد و نتماسك مع بعضنا، فسيكون لعرض أفلام المهرجان في أرجاء البلد أجواء مبهجة، فيما أن عرض أعمال المهرجان في المناطق المتضررة بالفيضانات، للأطفال المتأثرين بسبب هذا الحادث المرير و تسمية شعار المهرجان (لنبني أحلام الأطفال الذين أغرقتهم الفيضانات) هي أعمال يجب تقديرها لهذا العام.

تصادف إفتتاحية هذا الحدث مع أيام عيد غدير خم السعيد، العيد الذي يرمز إلى الصداقة مع الأطفال والإهتمام بحقوقهم، الأمور التي كانت في سيرة الإمام علي (ع)، كما أوجه شكري وتقديري الى مدير المهرجان الدؤوب لعمله الشاق بهدف إقامة هذا الحدث المؤثر، وجزيل الشكر لمسؤولي الثقافة والفنون لمدينة إصفهان، وآمل أن نرى مهرجانا ناجحا ومتعة قيمة للأجيال القادمة. كما أدعو الله سبحانه و تعالى أن يدخل السعادة والنشاط والسرور في قلوب أبناء وطني و رفع مجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.