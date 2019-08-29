وفد رفيع برئاسة وزير الداخلية العراقي يصل اربيل

وصل عصر اليوم الى اربيل، وفد رفيع من الداخلية العراقية برئاسة وزيرها ياسر الياسري.

واستقبل الياسري، وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، وعدد من مديري دوائر الوزارة.

ويضم الوفد البغدادي اضافة الى وزير الداخلية توفيق الياسري، مديريون في دوائر الجنسية والجوازات والحدود والمرور.

ومن المقرر ان تعقد يوم غد الخميس جولة اجتماعات تخص لجان مشتركة بين الوزارتين بشأن عمل الجنسية والجوازات وقضايا ادارية وامنية.

وسبق هذا الوفد، زيارة اولى جرت الى اربيل في 25 من الشهر الماضي، لوفد رفيع ضم وزير المالية فؤاد حسين، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي.

وبحث وفد بغداد مع مسؤولي كوردستان مسألة الموازنة والنفط والأمور العالقة الأخرى بين الجانبين، في محاولة لحل جميع هذه المشاكل قبل التحضيرات لإقرار موازنة العام المقبل.

وبعد تشكيل حكومته، اجرى منتصف الشهر الماضي مسرور بارزاني، زيارة إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، التقى خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث، فيما وصف زيارته بـ”الإيجابية”.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد نقلة نوعية في العلاقة بين بغداد وكوردستان اثر تويتر عقب إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال في أواخر العام 2017، وما تلاه من إجراءات من قِبل الحكومة الاتحادية.

وبالمجمل تسود أجواء إيجابية في العلاقة بين الطرفين مُنذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومثلها الحكومة الجديدة بكوردستان، إذ يستشعر الكورد أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لا يسعى إلى خصومة مشابه لمن سبقه، وهو الذي كان على علاقة طيبة مع الزعماء الكورد منذ سبعينيات القرن المنصرم.