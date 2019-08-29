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وكيل الثقافة طاهر الحمود معزياً : الخياط رحل عن دنيا الادب والشعر وهو في قمة عطائه الابداعي

 

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 تلقينا بحزن والم شديدين نبأ وفاة الشاعر والاديب ابراهيم الخياط امين عام اتحاد الادباء والكتاب في العراق اثر حادث مؤسف

لقد رحل الخياط عن دنيا الادب والشعر وهو في قمة عطائه الابداعي , شاعرا واديبا ونقابيا مميزا .

اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تعازينا الحارة وصادق مواساتنا لذوي الفقيد وزملائه وللوسط الثقافي بهذا المصاب الجلل , نستحضر بكل تقدير خصال تحلى بها الاديب الفقيد طوال مسيرته في مجال الادب والشعر , وفي مقدمتها الوطنية الصادقة , والدفاع عن حقوق زملائه سواء عند تصديه للمسؤولية كامين عام للادباء والكتاب في العراق او بصفته شاعرا واديبا . كما نتقدم بخالص الامنيات بالشفاء العاجل للزميل عمر السراي الذي اصيب في ذات الحادث المؤسف .

 

طاهر الحمود

وكيل وزارة الثقافة





Media Office
Deputy Minister of Culture
Taher Al-Hamoud

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