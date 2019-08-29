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تعود لي غدآ عبر شبابيك الفداء


تعود لي غدآ عبر شبابيك الفداء
فضيلة مرتضى
آه يابيتي المهجور_
على المنحدر
فوق كتف الجبل
يشدني الحنين اليك
يسحبني الى شقوق_
حيطانك
بنيتك حجر فوق حجر
شهدت عرسي _
ومرح صغاري
بين جدران الحجر {الغرف}
ترسل أنفاسي اليك_
الرياح ورائحة المطر
آه ياوطن_
كم غالي الثمن !!!
أجبرني على الرحيل_
الغاصب وجبروت المحن
كلما تنفس الصباح_
وكلما أطبق الليل_
أجفان النهار
تكثر أحزاني
تنثر أوجاعها
عبر ساحات الوطن
آه يابيتي المهجور
القابع على المنحدر
لازالت الرياح_
تطرق حيطانك
تركل بيبانك
تفتش عن سكانك
في الجبال والوديان
ومسارب االنهر
لازالت عيوني تثقب_
ظلام غابات الدهر
وعلى ضفاف الليل
بكاء طيف كان_
فيك قد أزدهر
حاربت يابيتي من أجلك
ولازلت أحارب جرئ العزم
أضمد جراحي ولا أنهزم
آه يا بيتي المهجور_
كم غالي الثمن!!!
قصتنا قصة جيل وجبل
وأرض ودماء_
وشمس وقمر
وألواح كتبت_
في ملاحم على مدارج_
الدهر
وقصة حب نقي_
على لوحة الخلود
وبين طيات قلوب_
الجدود
أه يابيتي المهجور_
على المنحدر
كم غالي الثمن!!!
ستعود لي_
مهما طال الزمن
27/08/2019

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