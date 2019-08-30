إقالة قائمقام الفلوجة بسبب «مخالفات إدارية» .. والمقال يتحدث عن «صفقات مشبوهة»

أعلن نائب محافظ الأنبار للشؤون الإدارية مصطفى العرسان، اليوم الأربعاء، عن استلام قائمقام الفلوجة بالوكالة مؤيد الدليمي عمله، بعد إقالة عيسى الساير من منصبه.

وقال العرسان في تصريح إن «محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي قرر إقالة قائمقام الفلوجة عيسى الساير بسبب وجود مخالفات إدارية خلال انتخابه من قبل مجلس الفلوجة، وتم تعيين مؤيد الدليمي بالوكالة بدلاً منه».

وأضاف أن «قائمقام الفلوجة مؤيد الدليمي استلم مهام عمله رسمياً لإدارة القضاء بالوكالة لحين انتخاب بديل عنه من قبل مجلس القضاء الذي سيحدد موعداً لتقديم مرشح جديد لشغل هذا المنصب».

وأشار العرسان إلى أن «بعض وسائل الإعلام نشرت أخباراً عن وجود صراع سياسي وخلاف خطير داخل الفلوجة حول منصب القائمقام وأن هناك قوات أمنية تطوق المجلس، وهذا الأمر غير صحيح وننفيه نفياً قاطعاً».