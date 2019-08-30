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إيران تسعى لحصر علاج مرضى اقليم كوردستان والعراق في مستشفياتها

اعلنت وزارة الصحة الايرانية يوم الخميس سعيها لحصر العلاج لمرضاها ومرضى البلدان المجاورة في المنطقة وعدم السفر الى الخارج لغرض العلاج.

وقال ممثل الوزارة امير خاني في كلمة له اليوم خلال مؤتمر صحي انعقد في السليمانية ان سياسة ايران تتلخص بنقطتين احداهما تنمية و تطوير القدرات العلمية والصحية للبلدان المجاورة.

واردف بالقول “اما النقطة الثانية فنحن كوزارة الصحة الايرانية نبذل المساعي والجهود لئلا يحتاج المرضى في اقليم كوردستان والعراق وباقي البلدان المجاورة الى السفر للخارج للعلاج”، مؤكدا على ضرورة حصر العلاج في المنطقة.

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