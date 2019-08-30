إيسكو ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد

انضمّ لاعب سط ريال مدريد الإسباني إيسكو إلى قائمة المصابين في النادي الملكي إثر تعرضه لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن الفريق الأربعاء.

وأفاد النادي في بيان أنه “بعد الفحوص التي أجريت اليوم الأربعاء من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزّق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ”.

ولم يحدّد ريال مدة غياب لاعبه، مؤكّداً أنه في مرحلة انتظار “تقييم حالته”. في المقابل، أشارت صحيفة “آس” الإسبانية أن مدّة غياب “هذا النوع من الإصابة تتراوح عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.

وخاض إيسكو (27 عاماً) مباراة فريقه أمام بلد الوليد أساسيّاً، قبل أن يستبدله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الدقيقة 68 بالمهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش، علماً أن اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 في المرحلة الثانية من “الليغا”.

ويعاني ريال مدريد من إصابات عدّة في صفوفه، فهو يفتقد جهود الوافد الجديد البلجيكي إدين هازار (الفخذ الأيسر)، والكولومبي خاميس رودريغيز الذي أصيب في ربلة الساق، وإبراهيم دياز ورودريغو.

كما يغيب جناحه ماركو أسنسيو الذي خضع لعمليّة جراحيّة في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لأشهر، والجناح الأيسر الفرنسي فرلان مندي القادم مطلع الموسم من ليون والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.