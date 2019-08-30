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استهداف مزرعة غربي البصرة بـ “صاروخ” بسبب خلاف عشائري

افادت مصادر أمنية ، اليوم الجمعة ، باستهداف مزرعة غربي محافظة البصرة (جنوب) بصاروخ.

وقالت هذه المصادر ، ان”مجموعة مجهولة استهدفت مزرعة في منطقة الشعيبة غربي البصرة بصاروخ” دون ان تذكر نوعها .

وفيما اشارت تلك المصادر الى ان ” سبب استهداف المزرعة هو خلاف عشائري” ، اوضحت ان”الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية”.

وتشهد البصرة منذ عدة سنوات تصاعدا في حدة النزاعات العشائرية، وكثيرا ما كانت قوات الأمن المحلية عاجزة عن التدخل فيها خوفا من الانتقام .

وتستخدم العشائر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاعات بينها والتي عادة ماتكون بسبب خلافات بين افراد من هذه العشائر على اراضي او امور مادية .

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