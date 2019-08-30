اقليم كوردستان يتحصل على دعم من البنك الدولي

التقى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اربيل يوم الخميس المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جها، وبحث معه عدداً من الملفات.

وعبر المدير الاقليمي للبنك الدولي، خلال اللقاء، عن سروره بتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، مشيراً الى أنه اطلع على البرنامج الحكومي، ووصفه بالممتاز. كما أكد أن البنك الدولي يدعم البرنامج الحكومي، ويرحب بالعمل مع حكومة اقليم كوردستان في تنفيذه.

وعرّف المدير الاقليمي للبنك الدولي، خلال الاجتماع، عن ممثل البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، ولفت الى أن خبراء البنك الدولي مستعدون للقدوم الى اقليم كوردستان لمساعدة الحكومة في الإصلاحات المالية على وجه الخصوص.

من جهته، وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني شكره للبنك الدولي، بحسب بيان للحكومة صادر اليوم.

وقال بارزاني “نحن سعداء بدعم مؤسسة مهمة مثل البنك الدولي للبرنامج الحكومي، الذي هدفه الرئيسي، ومن خلال جهودنا وقدراتنا وبدعم من اصدقائنا، تنمية اقتصاد اقليم كوردستان وتنويع مصادر دخله بشكل لا يتم فيه الاعتماد على مصدر دخل واحد، وإيلاء اهتمام اكبر بقطاع الزراعة والصناعة والسياحة وخلق ارضية ملائمة للاستثمار الدولي والمحلي، ليتسنى لحكومة اقليم كوردستان مواطنيها جميعاً ومن دون تمييز”.