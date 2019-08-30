الآيدولوجيا لدى الانسان نوعان مضر وحميد،

نعيم الهاشمي الخفاجي

اﻵيدولوجيا التي يعتنقها الإنسان مثلها مثل الكولسترول الموجود بدم الإنسان حيث يوجد لدى الإنسان نوعان من الكرسترول واحد ضار والآخر مفيد، الكرسترول الضار يقوم في عمل ترسبات في صمامات القلب ويقوم في غلقها ويسبب عجز للقلب أو جلطة دماغية تؤدي بالنتيجة الى الموت، أما الكرسترول المفيد فهو يقوم بحماية الخلايا ويعطيها القوة الكافية للدفاع عن جسم الانسان لمواجهة القوى المعادية للحياة مثل الفيايروسات وخلايا امراض السرطان، كذلك الآيدولوجيا الدينية فهي تضم نوعان ايديولوجيا تنظم حياة الإنسان وعلاقاته مع نفسه والمجتمع ونشر قيم التسامح والمحبة، وايدولوجيا لتشجيع الإرهاب والقتل والذبح في اسم الله مثل ما يفعله الوهابيون ومشتاقاتهم من المنظمات الإرهابية التي تستند في ارهابها لعقائد الفكر الوهابي الظلامي لمؤسسه احمد بن تيمية وابن عبدالوهاب، الآن الصراع الدولي على سبيل المثال الصراع مابين الصين الشيوعية وامريكا الرأسمالية كان صراعا مابين عقيدتان مختلفتان عقيدة شيوعية وعقيدة برجوازية أما اليوم تبدلت وأصبحت صراع على الأسواق التجارية للسيطرة على العالم، وكذلك الحال بصراع روسيا السوفيتية مع الغرب كان صراع شيوعي رأسمالي اليوم تبدل وأصبح صراع للاستحواذ على مناطق النفوذ الاقتصادية بالعالم، لكن الموقف الروسي الحالي ليس موقف شيوعي فقد استبدل بوتين عقيدته الشيوعية الى العقيدة المسيحية الأرثوذكسية وأصبح صراع لمنع امريكا من الانفراد بالعالم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.