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الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحا عن عطلة الاحد وتحذر

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة العراقية يوم الاحد المقبل والمصادف رأس السنة الهجرية.
وذكر بيان للأمانة. انها تدعو المواطنين كافة الى توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات.
واكدت انها تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية الرسمية في اعلان العطل الرسمية المعتادة عبر موقعها الرسمي وفي صفحتها الموثقة عبر الفيسبوك.

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