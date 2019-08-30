الاتحاد القطري يكلّف سانشيز بتدريب المنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الأربعاء تعيين الإسباني فيليكس سانشيز مدرباً للمنتخب الأولمبي، إضافة إلى مهامه على رأس الإدارة الفنية المنتخب الأول الذي قاده هذا العام إلى لقب كأس آسيا.

وأفاد الاتحاد في بيان أن مكتبه التنفيذي قرر “تعيين المدرب الإسباني فيليكس سانشيز على رأس الإدارة الفنيّة للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، ليخلف مواطنه ألبرت فرنانديز، مع احتفاظ سانشيز بمنصبه مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول” الذي يشغله منذ تموز/يوليو 2017.

وأوضح الاتحاد أن قراره يأتي “قبيل الاستحقاق المهم الذي يقبل عليه العنابي الأولمبي والمتمثل بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في تايلند مطلع العام المقبل والمؤهلة إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو صيف العام المقبل 2020”.

ووضع الاتحاد هذه الخطوة في إطار “الاستفادة من خبراته الكبيرة مع المنتخبات الوطنيّة، خصوصاً للفئات العمريّة والنجاحات التي حقّقها”.

وسبق لسانشيز البالغ من العمر 43 عاماً، تدريب المنتخب الأولمبي القطري ضمن سلسلة من المهام التي أتاحت له الإشراف على الفئات العمرية المختلفة، من منتخب الشباب الذي توّج معه عام 2014 بلقب كأس آسيا (دون 19 عاماً)، ومنتخب دون 23 عاماً (الأولمبي) الذي قاده إلى المركز الثالث في البطولة القارية عام 2018.

أما أبرز إنجاز له فيبقى قيادة العنابي للمرة الأولى في تاريخه، إلى لقب نهائيات كأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة بين الخامس من كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير.

وكان الاتحاد القطري قد أعلن في أيار/مايو تمديد عقد سانشيز مع المنتخب الأول حتى مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر.